Акинфеев рассказал, как защищал девочку в школе

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что его может разозлить.

«Разозлить меня может какая-то несправедливость. В школе в моём классе была немножко больная девочка. Мальчишки из параллельного класса её все время обижали: разбегутся и пинка дадут, ещё что-то. Это меня злило, я защищал её всегда. Пацанам доставалось. Не кулаками, а пинками я их хорошо гонял», — сказал Акинфеев на YouTube-канале сборной России.

Он также заявил, что он сентиментальный человек, который переживает как горе, так и радость других и даже может пустить слезу.

Вратарь армейского клуба дебютировал в старшей команде в мае 2003 года и за 19 лет провёл 708 матчей, в которых пропустил 632 мяча и 300 раз оставлял ворота сухими.

Ранее Акинфеев поделился воспоминаниями о решающем пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с Испанией.