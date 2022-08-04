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Чуквуэмека перешёл из «Астон Виллы» в «Челси»

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Полузащитник Карни Чуквуэмека перешёл из «Астон Виллы» в лондонский «Челси».
Чуквуэмека перешёл из «Астон Виллы» в «Челси»
  • Gettyimages.ru

«Это было довольно беспокойно, но я не мог выкинуть из головы «Челси» последние несколько дней, поэтому я просто счастлив и чувствую облегчение, что всё закончилось», — цитирует Чуквуэмеку пресс-служба английского клуба.

Отмечается, что контракт с футболистом рассчитан на шесть лет.

В сезоне-2021/22 хавбек провёл 12 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ) и отметился одним забитым мячом.

Ранее «Брайтон» опроверг договорённости о продаже защитника Марка Кукурельи в «Челси».

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