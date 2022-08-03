«Брайтон» опроверг информацию о достигнутой договорённости о продаже Кукурельи

«Брайтон» опроверг договорённости о продаже защитника Марка Кукурельи в «Челси».

«Вопреки неточным сообщениям многочисленных СМИ этим вечером, ни с одним клубом не было достигнуто соглашения о продаже Марка Кукурельи», — говорится в заявлении клуба.

Сообщалось, что испанец подпишет с лондонским клубом контракт до 2028 года. «Челси» заплатит за игрока €60 млн.

В сезоне-2021/22 защитник провёл 39 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Жотой.