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«Брайтон» опроверг информацию о достигнутой договорённости о продаже Кукурельи

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«Брайтон» опроверг договорённости о продаже защитника Марка Кукурельи в «Челси».

«Вопреки неточным сообщениям многочисленных СМИ этим вечером, ни с одним клубом не было достигнуто соглашения о продаже Марка Кукурельи», — говорится в заявлении клуба.

Сообщалось, что испанец подпишет с лондонским клубом контракт до 2028 года. «Челси» заплатит за игрока €60 млн.

В сезоне-2021/22 защитник провёл 39 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Жотой.

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