Дьяков: «Зенит» бы уравнялся с конкурентами, если бы уехали все иностранцы

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Пока у «Зенита» ноль конкурентов в борьбе за чемпионство. Если бы уехали иностранцы — петербургский клуб уравнялся бы с конкурентами. А они все остались. Плюс «Зенит», помимо того, что сам усилился, ещё и ослабил «Сочи» — подписали Родригао и Кассьерру», — цитирует Дьякова Sport24.

После трёх туров сине-бело-голубые расположились на первом месте в таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.

Ранее Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал об интересах клубов к игроку до подписания нового контракта с петербургской командой.