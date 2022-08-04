Агент Вендела рассказал, в каких лигах полузащитник мог продолжить карьеру

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал об интересах клубов к игроку до подписания нового контракта с петербургской командой.

«К Венделу до подписания нового контракта проявляли интерес несколько клубов из Бразилии, Италии, Португалии и Англии. Но он решил для себя, что лучше остаться в «Зените». И он счастлив», — приводит слова Барбьери «Спорт-Экспресс».

Вендел в сезоне-2022/23 сыграл четыре матча, в которых забил три мяча. Контракт футболиста рассчитан до конца 2027 года.

Ранее Барбьери рассказал об эмоциях Вендела после продления контракта с «Зенитом».