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Гол Марадишвили в матче с «Ростовом» признан лучшим в РПЛ по итогам июля

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Гол полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в матче второго тура с «Ростовом» признан лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам июля.
Гол Марадишвили в матче с «Ростовом» признан лучшим в РПЛ по итогам июля
  • Gettyimages.ru

Футболист железнодорожников забил мяч в падении через себя и спас красно-зелёных от поражения.

Игра, которая прошла на поле стадиона «РЖД Арена» в столице, завершилась со счётом 2:2.

В составе «Локо» мячи забили Антон Миранчук (35-я минута), Константин Марадишвили (94-я). У «Ростова» отличились Николай Комличенко (4-я), Даниил Уткин (88-я).

Ранее Марадишвили высказался об отстранении российских футбольных клубов и сборных от международных матчей.

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