Гол Марадишвили в матче с «Ростовом» признан лучшим в РПЛ по итогам июля
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Футболист железнодорожников забил мяч в падении через себя и спас красно-зелёных от поражения.
Игра, которая прошла на поле стадиона «РЖД Арена» в столице, завершилась со счётом 2:2.
В составе «Локо» мячи забили Антон Миранчук (35-я минута), Константин Марадишвили (94-я). У «Ростова» отличились Николай Комличенко (4-я), Даниил Уткин (88-я).
Ранее Марадишвили высказался об отстранении российских футбольных клубов и сборных от международных матчей.