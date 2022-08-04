Камельзон: Медведев просто обязан хорошо стартовать

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о победе Даниила Медведева над австралийцем Ринки Хидзикатой во втором круге турнира в Лос-Кабосе.

«Медведев просто обязан хорошо стартовать. Отличная разминка и счёт. Подождём, что будет дальше, как он сыграет. Но старт положительный», — цитирует Камельзона «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 26-летний теннисист продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP. Спортсмен превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.

В 1/4 финала на турнире в Лос-Кабосе Медведев сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о перспективах Медведева.