Камельзон: Медведев просто обязан хорошо стартовать
- Legion-Media
«Медведев просто обязан хорошо стартовать. Отличная разминка и счёт. Подождём, что будет дальше, как он сыграет. Но старт положительный», — цитирует Камельзона «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 26-летний теннисист продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP. Спортсмен превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.
В 1/4 финала на турнире в Лос-Кабосе Медведев сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о перспективах Медведева.