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Тарпищев предположил, когда Медведев перестанет быть первой ракеткой мира

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о перспективах российского теннисиста Даниила Медведева.
Тарпищев предположил, когда Медведев перестанет быть первой ракеткой мира
  • РИА Новости

«Думаю, что до сентября Даниил будет на первой строчке. Дальше будет сложно удержаться. Ему надо будет выигрывать US Open, но он не прибавит к этим очкам ничего. Поэтому, к сожалению, ситуация в рейтинге может измениться после US Open», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Он также заявил, что в реальности сейчас Алькарас и Надаль лидируют по рейтингу.

Россиянин обыграл австралийца Ринки Хидзикату в двух сетах со счётом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

Напомним, что 26-летний теннисист продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP. Спортсмен превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.

В 1/4 финала на турнире в Лос-Кабосе Медведев сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом.

Ранее Медведев прокомментировал свою победу в матче второго круга турнира ATP в Лос-Кабосе.

 

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