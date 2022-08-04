военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе

Короткая ссылка
Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лос-Кабосе (Мексика).
Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе
  • Gettyimages.ru

«Не так легко играть после небольшой паузы, особенно если это первый матч на харде за долгое время, после турнира в Майами. Ощущения были не так уж плохи. Я мог бы чаще делать брейк, но, когда побеждаешь, всё в порядке. Мне следует так играть в следующих матчах», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Россиянин обыграл австралийца Ринки Хидзикату в двух сетах со счётом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

Напомним, что 26-летний теннисист продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP. Спортсмен превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.

В 1/4 финала на турнире в Лос-Кабосе Медведев сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом.

Ранее сообщалось, что Медведев стал вторым теннисистом, кто родился в 1995 году или позже и набрал 250 побед.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить