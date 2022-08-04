Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лос-Кабосе (Мексика).

«Не так легко играть после небольшой паузы, особенно если это первый матч на харде за долгое время, после турнира в Майами. Ощущения были не так уж плохи. Я мог бы чаще делать брейк, но, когда побеждаешь, всё в порядке. Мне следует так играть в следующих матчах», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Россиянин обыграл австралийца Ринки Хидзикату в двух сетах со счётом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

Напомним, что 26-летний теннисист продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP. Спортсмен превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.

В 1/4 финала на турнире в Лос-Кабосе Медведев сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом.

Ранее сообщалось, что Медведев стал вторым теннисистом, кто родился в 1995 году или позже и набрал 250 побед.