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Победа Медведева над Хидзикату стала 250-й в карьере

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Российский теннисист Даниил Медведев стал вторым теннисистом, кто родился в 1995 году или позже и достиг результата в 250 побед.
Победа Медведева над Хидзикату стала 250-й в карьере
  • Gettyimages.ru

«Кто-то сказал мне об этом несколько дней назад, иначе я бы даже не знал. Это, наверное, в некотором смысле важная веха в карьере. Конечно, я хочу добиться большего, но выиграть 250 матчей — это тоже неплохо», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Россиянин обыграл австралийца Ринки Хидзикату в двух сетах со счётом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

Напомним, что 26-летний теннисист продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP. Спортсмен превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.

В 1/4 финала на турнире в Лос-Кабосе Медведев сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом.

Ранее Медведев рассказал о борьбе за лидерство в рейтинге АТР.

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