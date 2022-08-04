Главный тренер сборной Казахстана Адиев отреагировал на интерес со стороны «Урала»

Наставник сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев отреагировал на информацию о том, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера «Урала».

«Интерес из «Урала»? Могу сказать, что доработаю две оставшиеся игры в Лиге наций — с Белоруссией и Азербайджаном», — цитирует Адиева Metaratings.

Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года. Он также работал в махачкалинском «Анжи», грозненском «Ахмате», «Чайке» (село Песчанокопское, Ростовская область), махачкалинском клубе «Легион Динамо» и нижегородской «Волге».

Ранее сообщалось, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия, возможно, примет участие в матче четвёртого круга чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».