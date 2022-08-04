Агент экс-нападающего ЦСКА Вагнера: он не может всегда оставаться на пике формы

Эвандро Феррейра, агент нападающего «Спорт Ресифи» Вагнера Лава, высказался о форме футболиста.

«Как известно, возраст берёт своё. Поэтому Вагнер не может оставаться всегда на пике, в той форме, которая у него была раньше. Но он по-прежнему игрок с высокой скоростью. Изменилось лишь то, что теперь к нему пришёл опыт!» — цитирует Феррейру «Спорт-Экспресс».

37-летний бразилец выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. С армейцами он три раза стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.

В составе столичного клуба нападающий провёл 259 матчей во всех турнирах, забил 124 мяча и отдал 53 результативные передачи.

Ранее Лав назвал важные клубы в своей карьере.