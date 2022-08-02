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Вагнер Лав назвал главные клубы в своей карьере

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Нападающий «Спорт Ресифи» Вагнер Лав назвал важные клубы в своей карьере.
Вагнер Лав назвал главные клубы в своей карьере
  • Gettyimages.ru
  • © Miguel Schincariol

«В Бразилии это, конечно, «Коринтианс». В этом клубе я брал титулы и забивал важные мячи. ЦСКА — это тоже нечто особенное. Там я отыграл семь лет, выиграл Кубок УЕФА. Так что в Бразилии — «Коринтианс», вне её — ЦСКА», — приводит слова Вагнера Mundo Rubro Negro.

37-летний бразилец выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. С армейцами он три раза стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.

В составе столичного клуба нападающий провёл 259 матчей во всех турнирах, забил 124 мяча и отдал 53 результативных передачи.

В сезоне-2021/22 Вагнер Лав провёл за «Мидтьюлланд» десять матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. 

Ранее сообщалось, что ЦСКА приобрёл у «Насьоналя» защитника Сосу.

 

 

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