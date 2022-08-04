Источник: «Аталанта» рассчитывает продать Миранчука

Итальянская «Аталанта» хочет продать российского полузащитника Алексея Миранчука, а не отдавать его в аренду.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте, руководство итальянского клуба хочет выручить с продажи россиянина средства для усиления команды.

3 августа главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал трансфер 26-летнего футболиста.

Миранчук оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в итальянский клуб в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал руководство «Аталанты» продать Миранчука в «Торино».