Колосков призвал руководство «Аталанты» продать Миранчука в «Торино»
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«Как можно блокировать трансфер, если человека не ставят в состав? Где рационализм в действиях руководства «Аталанты»? Если его не выпускают или выпускают на 10—15 минут, зачем его держать? Продайте его в «Торино», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что клубы договаривались об аренде Миранчука на сезон с правом выкупа. В его услугах был лично заинтересован главный тренер команды из Турина Иван Юрич.
26-летний россиянин оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее главный тренер «Аталанты» заблокировал трансфер Миранчука.