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Стаховский рассказал про разговор с теннисистом Рублёвым о событиях на Украине

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Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал об общении с восьмой ракетой мира Андреем Рублёвым.
Стаховский рассказал про разговор с теннисистом Рублёвым о событиях на Украине
  • Gettyimages.ru

«С Андреем Рублёвым я разговаривал до того, как их отстранил Уимблдон, и после его крайнего интервью с Касаткиной. Я сказал ему: «Смотри, тебе с этим жить, если тебе комфортно жить, когда ты ничего не говоришь, — это твоя жизнь. Но пойми, что за всё, что сейчас происходит, когда-нибудь придётся отвечать», — заявил Стаховский в интервью YouTube-каналу Football Hub.

18 июля россиянин допустил возможность смены спортивного гражданства, если не сможет выступать на международных турнирах.

Напомним, что МОК не рекомендует допускать российских спортсменов к соревнованиям из-за политической обстановки. Многие международные федерации также запретили российским спортсменам выступать под своим флагом и с государственным гимном.

Ранее Рублёв высказался о публикации интервью с ним и теннисисткой Дарьей Касаткиной.

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