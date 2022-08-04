Медведев обыграл Хидзикату и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Лос-Кабосе
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26-летний россиянин обыграл австралийца Ринки Хидзиката в двух сетах со счётом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.
В следующем раунде российский теннисист сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом.
Напомним, что Медведев продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP. Спортсмен превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.
Ранее Медведев рассказал о борьбе за лидерство в рейтинге АТР.