Медведев обыграл Хидзикату и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Лос-Кабосе

Первая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лос-Кабосе (Мексика).

26-летний россиянин обыграл австралийца Ринки Хидзиката в двух сетах со счётом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

В следующем раунде российский теннисист сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом.

Напомним, что Медведев продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP. Спортсмен превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.

Ранее Медведев рассказал о борьбе за лидерство в рейтинге АТР.