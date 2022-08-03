«Наполи» победил «Жирону» в товарищеском матче
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- © IMAGO/Antonio Balasco
Игра прошла в итальянском городе Кастель-ди-Сангро на «Стадио Теофило Патини» и завершилась со счётом 3:1.
В составе неаполитанского клуба забили Давид Лопес (на 27-й минуте), Андреа Петанья (на 56-й минуте) и Хвича Кварацхелия (на 80-й минуте). У «Жироны» мяч забил Валентин Кастельянос (на 56-й минуте).
Следующий матч «Наполи» проведёт с «Эспаньолом» 6 августа.
Ранее президент «Наполи» заявил, что не хочет подписывать африканских футболистов.