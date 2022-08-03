военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Наполи» победил «Жирону» в товарищеском матче

Короткая ссылка
«Наполи» обыграл «Жирону» в товарищеском матче предсезонного турне.
«Наполи» победил «Жирону» в товарищеском матче
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Antonio Balasco

Игра прошла в итальянском городе Кастель-ди-Сангро на «Стадио Теофило Патини» и завершилась со счётом 3:1.

В составе неаполитанского клуба забили Давид Лопес (на 27-й минуте), Андреа Петанья (на 56-й минуте) и Хвича Кварацхелия (на 80-й минуте). У «Жироны» мяч забил Валентин Кастельянос (на 56-й минуте).

Следующий матч «Наполи» проведёт с «Эспаньолом» 6 августа.

Ранее президент «Наполи» заявил, что не хочет подписывать африканских футболистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить