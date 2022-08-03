«Наполи» победил «Жирону» в товарищеском матче

«Наполи» обыграл «Жирону» в товарищеском матче предсезонного турне.

Игра прошла в итальянском городе Кастель-ди-Сангро на «Стадио Теофило Патини» и завершилась со счётом 3:1.

В составе неаполитанского клуба забили Давид Лопес (на 27-й минуте), Андреа Петанья (на 56-й минуте) и Хвича Кварацхелия (на 80-й минуте). У «Жироны» мяч забил Валентин Кастельянос (на 56-й минуте).

Следующий матч «Наполи» проведёт с «Эспаньолом» 6 августа.

Ранее президент «Наполи» заявил, что не хочет подписывать африканских футболистов.