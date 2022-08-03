Пахноцкая: WADA в диалоге с лигами США стоит привлекать международные федерации

Бывший заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая высказалась о призыве президента WADA Витольда Баньки к профессиональным лигам США подписать Всемирный антидопинговый кодекс.

«На мой взгляд, стоит не только общаться с USADA и USOPC, но и опираться на международные федерации по данным видам спорта и в целом сильнее привлекать спортивное движение. Лиги хотя и являются самостоятельными, но всё равно имеют точки соприкосновения с ними. Нужно использовать всех возможных действующих лиц — как внутренних, так и внешних», — заявила Пахноцкая в беседе с RT.

По её словам, переговоры на данную тему уже ведутся, поскольку состоялись встречи с Управлением по контролю над наркотиками США.

«Они двигаются правильно, поскольку если есть исключения из правил для кого-то, то обязательно будут возникать прецеденты, как с лёгкой и тяжёлой атлетикой или теннисом, когда спустя долгие годы становилось понятно, что антидопинговая политика не была эффективной», — добавила Пахноцкая.

Ранее баскетбольный агент Обрад Фимич рассказал о ситуации с запрещёнными препаратами в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).













































































