«Ференцварош» сыграл вничью с «Карабахом» в квалификации Лиги чемпионов
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Игра прошла на стадионе «Азерсун Арена» и завершилась со счётом 1:1.
В составе венгерского клуба отличился Франк Боли (на 17-й минуте). У «Карабаха» мяч забил Овусу Квабена (на 34-й минуте).
Второй матч между командами пройдёт 9 августа. Начало встречи — в 21:00 мск.
Черчесов возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.
Ранее «Будё-Глимт» с Хайкиным разгромил «Жальгирис» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.