«Ференцварош» сыграл вничью с «Карабахом» в квалификации Лиги чемпионов

«Ференцварош» в гостях сыграл вничью с «Карабахом» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Игра прошла на стадионе «Азерсун Арена» и завершилась со счётом 1:1.

В составе венгерского клуба отличился Франк Боли (на 17-й минуте). У «Карабаха» мяч забил Овусу Квабена (на 34-й минуте).

Второй матч между командами пройдёт 9 августа. Начало встречи — в 21:00 мск.

Черчесов возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.

Ранее «Будё-Глимт» с Хайкиным разгромил «Жальгирис» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.