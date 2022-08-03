«Будё-Глимт» с Хайкиным разгромил «Жальгирис» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

«Будё-Глимт» разгромил «Жальгирис» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Игра прошла на стадионе «Аспмюра» в Будё и завершилась со счётом 5:0.

В составе норвежского клуба отличились Уго Ветлесен (на 33-й минуте), Амаль Пеллегрино (на 36-й минуте), Ларс-Йорген Салвесен (на 58-й минуте), Мариус Хёйбротен (на 61-й минуте) и Рунар Эспейор (на третьей минуте в добавленное время).

Второй матч между командами пройдёт 9 августа.

Ранее «Рейнджерс» проиграл «Юниону» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.