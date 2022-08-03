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Булыкин прокомментировал положение Миранчука в «Аталанте»

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о сорвавшемся трансфере российского полузащитника из «Аталанты» в «Торино».
Булыкин прокомментировал положение Миранчука в «Аталанте»
  • AFP
  • © Marco BERTORELLO

«Мы посмотрим, как будет складываться в этом сезоне его судьба. Может быть, тренер держит Миранчука в уме и будет давать ему шансы, если он будет выполнять его требования. Будем надеяться, что у Миранчука будут шансы и он сможет себя проявить», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что не хотелось бы, чтобы футболист сидел в клубе без игровой практики. По его словам, это губительно для Миранчука и «Аталанты».

Главный тренер «Аталанты» 3 августа заблокировал трансфер Миранчука в «Торино». До этого клубы договаривались об аренде россиянина на сезон с правом выкупа. В его услугах был лично заинтересован главный тренер команды из Турина Иван Юрич.

26-летний россиянин оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков призвал руководство «Аталанты» продать Миранчука в «Торино».

 

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