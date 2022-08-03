Федотов: в кодекс WADA некоторые вещества внесены по моральным принципам, в НХЛ такого нет

Бывший скаут сборной России по хоккею Сергей Федотов прокомментировал призыв президента WADA Витольда Баньки к профессиональным лигам США подписать Всемирный антидопинговый кодекс.

«И спортивный, и бизнес-кодекс в лигах — внутренний. У них также есть список запрещённых веществ, он во многом совпадает с препаратами из списка WADA. В НХЛ игроки также сдают тесты и борьба с допингом ведётся. Но контролируются только те препараты, которые реально увеличивают физические возможности человека и в любом случае улучшают спортивный результат. Хотя это игровой вид спорта, а не лыжи, бег или плавание, поэтому всё условно. Эти вещества запрещены лигой, ведётся достаточно серьёзная профилактическая работа. А в том же списке WADA есть препараты, которые никак не увеличивают спортивные результаты, но по каким-то моральным принципам считаются запрещёнными. В США, например, во многих городах и провинциях легализован каннабис. И естественно, WADA никогда не пойдёт на то, чтобы его разрешить», — заявил Федотов в беседе с RT.

Ранее бывший заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая высказалась о призыве к профессиональным лигам США подписать Всемирный антидопинговый кодекс.