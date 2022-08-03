Тренер Миранчука: «Аталанте» нужно быть мужиками и отпустить Алексея

Александр Воронков, первый тренер Алексея Миранчука, отреагировал на новость о сорвавшемся трансфере российского полузащитника из «Аталанты» в «Торино».

«Неоднозначная ситуация: не дают играть и в то же время никуда не отпускают. Это явно нехороший ход с их стороны. «Аталанте» нужно дать возможность Алексею уйти и быть мужиками. Признать свои ошибки и всем вместе идти дальше, но по разным путям», — цитирует тренера Sport24.

Воронков подчеркнул, что надо было давать Миранчуку игровое время раньше. По мнению тренера, хавбек сборной России показывал положительные цифры по ТТД и другим аспектам, а главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини его игнорировал.

«Любого в такие рамки поставь — будет не прогрессировать, а деградировать. Знаю, что Алексей не хочет приезжать в Россию, а хочет остаться в Серии А. Думаю, он найдёт себе новый клуб», — заключил Воронков.

Главный тренер «Аталанты» 3 августа заблокировал трансфер Миранчука в «Торино». До этого клубы договаривались об аренде россиянина на сезон с правом выкупа. В его услугах был лично заинтересован главный тренер команды из Турина Иван Юрич.

26-летний россиянин оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее стала известна причина, по которой затягивается переход Миранчука в «Торино».





