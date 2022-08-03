Роднина — о сокращении квоты России на ЧМ-2023: на нас наплевали

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала сокращение квот сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года.

«В теории можно было бы взять итоги ЧМ-2021, но это тоже не совсем правильно. В таком случае претензии возникнут у других стран, которые катались на последнем ЧМ и имеют основания для своих квот. Россия в сложившейся ситуации — пострадавшая сторона, но кого это волнует? Никого, кроме нас самих. Оспорить такое решение крайне сложно, поскольку оно было принято многими иностранными федерациями, которые, мягко говоря, относятся к нам не слишком дружелюбно. А ещё больше они не любят наши победы. На Россию наплевали перед последним ЧМ, а теперь исходят из того, что имеют. Если даже мы попробуем обратиться в суд, возмутятся представители других стран и их голоса будут звучать куда громче», — заявила Роднина в беседе с RT.

Ранее многократный призёр чемпионатов Европы Станислав Жук высказался о сокращении квот сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года.