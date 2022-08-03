Жук — о сокращении квот у России: верю, что здравый смысл в ISU возобладает

Известный тренер Ирина Жук высказалась о сокращении квот сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года.

«Честно говоря, даже не хочется пока ничего комментировать, потому что непонятно, чем всё в итоге закончится и допустят ли наших спортсменов вообще. Что толку сейчас рассуждать о квотах, если нас ещё никто никуда не пригласил? Тем не менее я сохраняю веру в то, что в ISU всё же возобладает здравый смысл», — заявил Жук в беседе с RT.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила, почему Международный союз конькобежцев (ISU) сократил количество квот для сборной России.