Капризов вернулся в расположение «Миннесоты»
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25-летний форвард прибыл в расположение команды из города Сент-Пол, сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя команды.
Уточняется, что Капризов начал предсезонную подготовку. Тренировочный лагерь «Миннесоты» стартует 21 сентября.
Хоккеист должен был вернуться в США пять недель назад, однако ему дважды отказывали во въезде в страну из-за отсутствия рабочей визы.
Капризов в сентябре 2021 года подписал пятилетний контракт с «Миннесотой». В минувшем сезоне 25-летний хоккеист в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача). Нападающий занял шестую строчку в рейтинге лучших игроков НХЛ.
Ранее генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прокомментировал ситуацию с возвращением Капризова в США.