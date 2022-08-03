Капризов вернулся в расположение «Миннесоты»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вернулся из России в США.

25-летний форвард прибыл в расположение команды из города Сент-Пол, сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя команды.

Уточняется, что Капризов начал предсезонную подготовку. Тренировочный лагерь «Миннесоты» стартует 21 сентября.

Хоккеист должен был вернуться в США пять недель назад, однако ему дважды отказывали во въезде в страну из-за отсутствия рабочей визы.

Капризов в сентябре 2021 года подписал пятилетний контракт с «Миннесотой». В минувшем сезоне 25-летний хоккеист в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача). Нападающий занял шестую строчку в рейтинге лучших игроков НХЛ.

Ранее генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прокомментировал ситуацию с возвращением Капризова в США.