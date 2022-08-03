Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Урала» в матче с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) вынесла решения по спорным эпизодам в матче третьего тура чемпионата России между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром».

Москалёв правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Краснодара» на третьей минуте матча. Но рефери должен был поставить пенальти на 70-й минуте игры, сообщает пресс-служба РФС.

ЭСК рассмотрела эпизоды в связи с просьбой «Урала».

Команда Игоря Шалимова на своём поле уступила «Краснодару» со счётом 1:3. «Урал» потерпел три поражения подряд со старта сезона-2022/23.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о старте екатеринбургского «Урала» в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.