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Колосков — о третьем поражении «Урала»: ещё совсем рано их хоронить

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о старте екатеринбургского «Урала» в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
Колосков — о третьем поражении «Урала»: ещё совсем рано их хоронить
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Думаю, что ещё совсем рано хоронить «Урал», они ещё поборются за жизнь в РПЛ. Да, их старт нельзя назвать удачным. Команду не нужно списывать со счетов в любом случае. У «Торпедо», например, тоже пока что нет забитых голов и очков в активе», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он назвал президента «Урала» Григория Иванова «очень сильным руководителем». Колосков также выразил уверенность, что футбольный функционер сможет решить сложную ситуацию, в которую попал клуб из Екатеринбурга.

«Похожая ситуация была и в прошлом сезоне», — напомнил почётный президент РФС.

«Урал» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 1:3. В следующем туре команда Игоря Шалимова 6 августа в Екатеринбурге примет московский «Спартак». «Урал» потерпел третье поражение кряду со старта чемпионата.

Ранее КДК не применил дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Краснодара» Александру Черникову.

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