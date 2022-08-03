В «Аталанте» ответили на вопрос о будущем Миранчука

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико рассказал о будущем полузащитника Алексея Миранчука.

«Возможен ли уход Миранчука в летнее трансферное окно? Мы примем решение по игроку позже», — приводит слова Д'Амико «Чемпионат».

26-летний россиянин оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее стала известна причина, по которой затягивается трансфер Миранчука в «Торино».