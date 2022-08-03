военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Швед Классон назвал непростым решение перейти в ХК ЦСКА

Короткая ссылка
Шведский защитник Фредрик Классон поделился эмоциями после подписания контракта с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА.
Швед Классон назвал непростым решение перейти в ХК ЦСКА
  • Gettyimages.ru
  • © Minas Panagiotakis

«Решение было непростым, учитывая политический аспект. Однако я доволен оказаться здесь. Спортивный аспект — тут никаких проблем. Понимаю тех, кто не решился приехать в Россию, но у меня контракт. Тут все мои друзья. Они поддержали меня», — цитирует Классона ТАСС.

29-летний швед подчеркнул, что хочет как можно скорее перевезти свою семью из Канады в Россию.

«Многие шведы не хотят играть в КХЛ. Я же много лет пытался попасть в эту лигу, приехал сюда играть и надеюсь выиграть титул», — заключил он.

Классон в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22 в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» провёл девять матчей, но не отметился полезными действиями.

Чемпион юниорского чемпиона мира 2012 года подписал контракт с ЦСКА на один сезон.

Ранее сообщалось, что челябинский «Трактор» объявил о расторжении контракта с лучшим бомбардиром команды Ником Бэйленом по обоюдному согласию.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить