Швед Классон назвал непростым решение перейти в ХК ЦСКА

Шведский защитник Фредрик Классон поделился эмоциями после подписания контракта с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА.

«Решение было непростым, учитывая политический аспект. Однако я доволен оказаться здесь. Спортивный аспект — тут никаких проблем. Понимаю тех, кто не решился приехать в Россию, но у меня контракт. Тут все мои друзья. Они поддержали меня», — цитирует Классона ТАСС.

29-летний швед подчеркнул, что хочет как можно скорее перевезти свою семью из Канады в Россию.

«Многие шведы не хотят играть в КХЛ. Я же много лет пытался попасть в эту лигу, приехал сюда играть и надеюсь выиграть титул», — заключил он.

Классон в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22 в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» провёл девять матчей, но не отметился полезными действиями.

Чемпион юниорского чемпиона мира 2012 года подписал контракт с ЦСКА на один сезон.

Ранее сообщалось, что челябинский «Трактор» объявил о расторжении контракта с лучшим бомбардиром команды Ником Бэйленом по обоюдному согласию.





