«Трактор» расторг контракт с Бэйленом

Челябинский «Трактор» объявил о расторжении контракта с лучшим бомбардиром-защитником команды Ником Бэйленом по обоюдному согласию, однако права на игрока в КХЛ будут закреплены за клубом до конца сезона-2024/25.

«В текущей ситуации это наиболее оптимальный вариант, устраивающий обе стороны. Клуб выражает Нику огромную благодарность за тот путь, который он проделал с командой за пять лет в Челябинске», — приводит слова генерального директора клуба Ивана Савина официальная группа команды «ВКонтакте».

Он также заявил, что все достижения, которых он добился и любовь болельщиков — оставит его имя в истории клуба.

Американец Бэйлен имел спортивное гражданство Беларуси. Он является самым результативным защитником в истории клуба. Ник провёл в команде пять лет и провёл 294 матча и набрал 175 (56 + 119) очков.

Ранее уфимский «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с американским нападающим Александром Хмелевски.