Азиатская хоккейная лига отстранила «Сахалин» по политическим причинам

Российский клуб «Сахалин» был отстранён от участия в Азиатской хоккейной лиге (АХЛ) сезона-2022/23.

«По итогам заседания руководством Лиги по согласованию с командами было принято решение отстранить спортсменов «Сахалина» от участия в турнире сезона-2022/23 с формулировкой «в связи с политической обстановкой», — говорится на официальном сайте «Сахалина».

«Сахалин» был создан в 2013 году и выступал в АХЛ с 2014 года.

Южно-сахалинская команда стала чемпионом турнира в сезоне-2018/19, а в следующем году, когда чемпионат был остановлен из-за пандемии коронавируса, разделил победу с корейским «Анян Халла».

27 мая Международная федерация хоккея на льду (IIHF) продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее бывший чешский защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок, расторгший контракт с клубом, высказался об отстранении России от участия в международных турнирах.