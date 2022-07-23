Чешский защитник Клок — об отстранении сборной России: стало хуже всему международному хоккею

Бывший чешский защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок, расторгший контракт с клубом, высказался об отстранении России от участия в международных турнирах.

«Не знаю, как сильно политике можно вмешиваться в спорт, не знаю, как это всё устроено. Но исключение российской команды из числа участников чемпионата мира стало большой потерей, если смотреть со спортивной точки зрения. Сборная всегда играет на высоком уровне, фанаты с интересом наблюдают её матчи. Чемпионат мира потерял в классе, в итоге стало хуже всему международному хоккею», — приводит слова Клока Sport.cz.

Чешский хоккеист выступал за «Нефтехимик» с 2021 года. Спортсмен принял участие в 44 матчах КХЛ и набрал 31 очко.

27 мая Международная федерация хоккея на льду (IIHF) продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее Клок сообщил о причинах отъезда из России.