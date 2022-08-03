В «Трабзонспоре» назвали спекуляцией информацию об интересе к Ловрену

Президент «Трабзонспора» Ахмет Араоглу отреагировал на информацию о том, что защитник «Зенита» Деян Ловрен может продолжить карьеру в его клубе.

«Мы абсолютно не заинтересованы в Ловрене. Все новости об этом — чистая спекуляция», — цитирует Араоглу «Спорт-Экспресс».

По информации A Spor, агенты Ловрена предложили игрока турецкому клубу.

Напомним, что контракт футболиста истекает по окончании сезона-2022/23. Ловрен выступает за клуб с 2020 года. Он сыграл за «Зенит» 37 матчей в РПЛ и забил два гола.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о конкуренции со «Спартаком» в РПЛ.