В «Трабзонспоре» назвали спекуляцией информацию об интересе к Ловрену
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«Мы абсолютно не заинтересованы в Ловрене. Все новости об этом — чистая спекуляция», — цитирует Араоглу «Спорт-Экспресс».
По информации A Spor, агенты Ловрена предложили игрока турецкому клубу.
Напомним, что контракт футболиста истекает по окончании сезона-2022/23. Ловрен выступает за клуб с 2020 года. Он сыграл за «Зенит» 37 матчей в РПЛ и забил два гола.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о конкуренции со «Спартаком» в РПЛ.