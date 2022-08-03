Семак: в Грозном очень медленное поле — сильные стороны «Зенита» нивелируются

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

«Ахмат» — южная и эмоциональная команда. Плюс там очень медленное поле — наши сильные стороны нивелируются на таком поле. На первый план выходят борьба и настрой», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Встреча между командами пройдёт 6 августа в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Лидер турнирной таблицы — «Зенит» (семь очков). «Ахмат» — восьмой (четыре очка).

Ранее Сергей Семак высказался о возможном переходе защитника «Зенита» Данилы Кругового в другую команду.