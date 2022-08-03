Семак: в Грозном очень медленное поле — сильные стороны «Зенита» нивелируются
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«Ахмат» — южная и эмоциональная команда. Плюс там очень медленное поле — наши сильные стороны нивелируются на таком поле. На первый план выходят борьба и настрой», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Встреча между командами пройдёт 6 августа в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Лидер турнирной таблицы — «Зенит» (семь очков). «Ахмат» — восьмой (четыре очка).
Ранее Сергей Семак высказался о возможном переходе защитника «Зенита» Данилы Кругового в другую команду.