Источник: Вейналдум в ближайшие дни станет игроком «Ромы»
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По информации Фабрицио Романо, стороны полностью согласовали условия сделки. Отмечается, что игрок перейдёт в римский клуб на правах аренды. Официально о трансфере станет известно через несколько дней.
Вейналдум присоединился к ПСЖ в 2021 году. В минувшем сезоне опорный полузащитник провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Рома» рассматривает вариант с продажей Эльдора Шомуродова в летнее трансферное окно.