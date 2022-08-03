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Источник: Вейналдум в ближайшие дни станет игроком «Ромы»

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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдум в ближайшие время перейдёт в «Рому».
Источник: Вейналдум в ближайшие дни станет игроком «Ромы»
  • Gettyimages.ru
  • © John Berry

По информации Фабрицио Романо, стороны полностью согласовали условия сделки. Отмечается, что игрок перейдёт в римский клуб на правах аренды. Официально о трансфере станет известно через несколько дней.

Вейналдум присоединился к ПСЖ в 2021 году. В минувшем сезоне опорный полузащитник провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Рома» рассматривает вариант с продажей Эльдора Шомуродова в летнее трансферное окно.

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