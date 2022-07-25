Roma Press: «Рома» рассматривает вариант с продажей Шомуродова в летнее трансферное окно
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Футболист сборной Узбекистана не впечатлил главного тренера Жозе Моуринью на предсезонных сборах, сообщает Roma Press.
Нападающий перешёл из «Ростова» в «Дженоа» в 2020 году, а в следующем сезоне пополнил ряды «Ромы». В текущем сезоне он провёл за римскую команду 39 матчей, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Рома» проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Вейналдуму.