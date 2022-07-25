Roma Press: «Рома» рассматривает вариант с продажей Шомуродова в летнее трансферное окно

Нападающий Элдор Шомуродов может покинуть «Рому» в летнее трансферное окно.

Футболист сборной Узбекистана не впечатлил главного тренера Жозе Моуринью на предсезонных сборах, сообщает Roma Press.

Нападающий перешёл из «Ростова» в «Дженоа» в 2020 году, а в следующем сезоне пополнил ряды «Ромы». В текущем сезоне он провёл за римскую команду 39 матчей, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Рома» проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Вейналдуму.