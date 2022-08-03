В «Урале» опровергли информацию о возможном увольнении Шалимова
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
«Слухи о возможном увольнении Шалимова — неправда. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Да, проиграли три матча на старте, но ничего страшного не происходит. Мы не готовы увольнять Шалимова», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».
Он также заявил, что команда готовится к игре со «Спартаком». По его словам, в клубе рабочая обстановка.
После трёх туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.
«Урал» за три тура РПЛ не набрал ни одного очка и занимает 16-е место.
Ранее сообщалось, что Шалимов в скором времени может быть освобождён от занимаемой должности.