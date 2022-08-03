Ломбертс: я уверен, что «Зенит» в РПЛ будет снова чемпионом

Бывший футболист «Зенита» Николас Ломбертс считает, что санкт-петербургский клуб в сезоне-2022/23 завоюет очередное чемпионство.

«Я уверен, что «Зенит» будет чемпионом снова. Да, «Зенит» — главный фаворит на чемпионство в этом сезоне, я не сомневаюсь в этом», — цитирует футболиста ТАСС.

После трёх туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.

Ранее Алексей Сутормин заявил, что «Зенит» должен побеждать в каждом матче.