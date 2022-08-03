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Глава «Санта-Коломы» заявил, что в клубе однозначно будут российские футболисты

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Владелец андоррского клуба «Санта-Колома» Дэн Мильштейн рассказал об интересе команды к российским игрокам.
Глава «Санта-Коломы» заявил, что в клубе однозначно будут российские футболисты
  • РИА Новости

«Наш футбол вне политики. Мы берём самых достойных и лучших футболистов, у которых есть желание побеждать. Однозначно, российские футболисты будут в клубе», — приводит слова Мильштейна «Спорт-Экспресс».

РФС 7 марта подал апелляцию в CAS на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой организаций. Однако эта апелляция была отклонена.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее Мильштейн рассказал, почему назначил российского специалиста Дмитрия Черышева главным тренером команды.

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