Глава «Санта-Коломы» заявил, что в клубе однозначно будут российские футболисты

Владелец андоррского клуба «Санта-Колома» Дэн Мильштейн рассказал об интересе команды к российским игрокам.

«Наш футбол вне политики. Мы берём самых достойных и лучших футболистов, у которых есть желание побеждать. Однозначно, российские футболисты будут в клубе», — приводит слова Мильштейна «Спорт-Экспресс».

РФС 7 марта подал апелляцию в CAS на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой организаций. Однако эта апелляция была отклонена.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее Мильштейн рассказал, почему назначил российского специалиста Дмитрия Черышева главным тренером команды.