Трамп назвал невыгодным обмен заключёнными между Россией и США, в который включена Грайнер
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«Предлагаемая сделка определённо не является выгодной. Он мировой злодей, и ему дадут свободу, потому что невоспитанный человек едет в Россию с наркотиками», — заявил Трамп в подкасте Clay and Buck.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден поддержал план обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Также, по информации телеканала, Россия якобы попросила у США включить в список для обмена, кроме Виктора Бута, россиянина Вадима Красикова.
Ранее сообщалось, что США призвали Россию принять предложение об обмене заключёнными.