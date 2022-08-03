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Трамп назвал невыгодным обмен заключёнными между Россией и США, в который включена Грайнер

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Бывший президент США Дональд Трамп высказался о ситуации с задержанием американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
Трамп назвал невыгодным обмен заключёнными между Россией и США, в который включена Грайнер
  • Gettyimages.ru

«Предлагаемая сделка определённо не является выгодной. Он мировой злодей, и ему дадут свободу, потому что невоспитанный человек едет в Россию с наркотиками», — заявил Трамп в подкасте Clay and Buck.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден поддержал план обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Также, по информации телеканала, Россия якобы попросила у США включить в список для обмена, кроме Виктора Бута, россиянина Вадима Красикова.

Ранее сообщалось, что США призвали Россию принять предложение об обмене заключёнными.

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