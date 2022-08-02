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Агент Карцева отреагировал на информацию о переходе футболиста в «Динамо»

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Ави Нимни, агент полузащитника «Маккаби» (Нетания) Эдена Карцева, подтвердил переход игрока в московский «Динамо».

«Да, Карцев правда перейдёт в «Динамо». Мы ведём переговоры. Завтра контракт может быть подписан», — цитирует Нимни Sport24.

По информации СМИ, столичный клуб заплатит за 22-летнего футболиста €2,6 млн. Контракт хавбека будет рассчитан на три года.

В сезоне-2021/22 Карцев провёл 24 матча за «Маккаби» во всех турнирах. Также на его счету три матча за сборную Израиля и 15 — за молодёжную команду.

Ранее сообщалось, что «Динамо» планирует подписать трёх новых футболистов в первых числах августа.

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