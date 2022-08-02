«Матч ТВ»: в «Динамо» планируют подписать трёх футболистов в ближайшее время
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«В ближайшие пять-семь дней «Динамо» планирует сразу три подписания с игроками. Один из них — правый защитник», — приводит слова источника «Матч ТВ».
После трёх туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает пятую строчку с пятью очками. Лидирует в турнирной таблице «Зенит» семью очками. Также по семь очков у «Спартака» и ЦСКА.
Ранее в «Динамо» сообщили, что московский клуб не согласовывал переход защитника Гильермо Варелы во «Фламенго» на правах аренды.