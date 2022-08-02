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«Матч ТВ»: в «Динамо» планируют подписать трёх футболистов в ближайшее время

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Московский клуб «Динамо» планирует подписать трёх новых футболистов в первых числах августа.
«Матч ТВ»: в «Динамо» планируют подписать трёх футболистов в ближайшее время
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«В ближайшие пять-семь дней «Динамо» планирует сразу три подписания с игроками. Один из них — правый защитник», — приводит слова источника «Матч ТВ».

После трёх туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает пятую строчку с пятью очками. Лидирует в турнирной таблице «Зенит» семью очками. Также по семь очков у «Спартака» и ЦСКА.

Ранее в «Динамо» сообщили, что московский клуб не согласовывал переход защитника Гильермо Варелы во «Фламенго» на правах аренды.

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