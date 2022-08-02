Источник: основателя «Сахалинца» Литвина дисквалифицируют на год за инцидент с судьёй

Блогер и основатель футбольного клуба «Сахалинец» Михаил Литвин будет дисквалифицирован на год из-за того, что оказал физическое воздействие на арбитра после матча Второй лиги с «Рязанью».

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