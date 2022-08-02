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Источник: основателя «Сахалинца» Литвина дисквалифицируют на год за инцидент с судьёй

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Блогер и основатель футбольного клуба «Сахалинец» Михаил Литвин будет дисквалифицирован на год из-за того, что оказал физическое воздействие на арбитра после матча Второй лиги с «Рязанью».
Источник: основателя «Сахалинца» Литвина дисквалифицируют на год за инцидент с судьёй
  • © группа ВКонтакте ФК "Рязань"

Как сообщает издание «Рязанские новости», пожизненное отстранение блогера маловероятно.

31 июля Литвин нецензурно выражался в адрес судьи во время матча, а после финального свистка ударил рефери.

«Сахалинец» в итоге потерпел поражение от «Рязани» (1:2), которое стало первым в сезоне.

Ранее сообщалось, что гандболист московского ЦСКА Дмитрий Киселёв дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

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