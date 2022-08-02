Источник: основателя «Сахалинца» Литвина дисквалифицируют на год за инцидент с судьёй
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Как сообщает издание «Рязанские новости», пожизненное отстранение блогера маловероятно.
31 июля Литвин нецензурно выражался в адрес судьи во время матча, а после финального свистка ударил рефери.
«Сахалинец» в итоге потерпел поражение от «Рязани» (1:2), которое стало первым в сезоне.
Ранее сообщалось, что гандболист московского ЦСКА Дмитрий Киселёв дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил.