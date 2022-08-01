Гандболист Киселёв дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил

Гандболист московского ЦСКА Дмитрий Киселёв, дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

Спортсмен обвиняется в наличии запрещённых веществ в пробе и использовании их, сообщает официальный сайт РУСАДА.

Отстранение отсчитывается с 29 июля 2022 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения.

По информации РИА Новости в допинг-пробе спортсмена был обнаружен кокаин.

Киселёв является двукратным чемпионом России по гандболу и дважды выигрывал Кубок России. Также он является победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы 2007 года по вольной борьбе Ильяс Бекбулатов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.