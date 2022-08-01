Чемпион Европы по вольной борьбе Бекбулатов дисквалифицирован на четыре года
- Legion-Media
Спортсмен нарушил правило о фальсификации в любой составляющей допинг-контроля, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Отстранение отсчитывается с 24 июня 2022 года.
Бекбулатов также получил золотую медаль на чемпионате Азии в 2020 году.
Напомним, что спортсмен с 2020 года представляет Узбекистан.
Ранее сообщалось, что российский чемпион Универсиады-2013 Валентин Смирнов, специализирующийся в беге на средние дистанции, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.