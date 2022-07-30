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Чемпион Универсиады Смирнов дисквалифицирован на четыре года за допинг

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Российский чемпион Универсиады-2013 Валентин Смирнов, специализирующийся в беге на средние дистанции, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Чемпион Универсиады Смирнов дисквалифицирован на четыре года за допинг
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Спортсмен дисквалифицирован за наличие запрещённых веществ в пробе и использование их, сообщается на официальном сайте РУСАДА.

Отмечается, что отстранение отсчитывается с 20 июля 2022 года с зачётом отбытого срока временного отстранения.

36-летний легкоатлет является победителем Универсиады 2013 года в беге на 1500 метров. В 2015-м он стал победителем командного чемпионата Европы.

Ранее в ФВСР сообщили, что призёр чемпионата Европы Максим Пискунов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

 

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