Чемпион Универсиады Смирнов дисквалифицирован на четыре года за допинг

Российский чемпион Универсиады-2013 Валентин Смирнов, специализирующийся в беге на средние дистанции, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Спортсмен дисквалифицирован за наличие запрещённых веществ в пробе и использование их, сообщается на официальном сайте РУСАДА.

Отмечается, что отстранение отсчитывается с 20 июля 2022 года с зачётом отбытого срока временного отстранения.

36-летний легкоатлет является победителем Универсиады 2013 года в беге на 1500 метров. В 2015-м он стал победителем командного чемпионата Европы.

Ранее в ФВСР сообщили, что призёр чемпионата Европы Максим Пискунов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.