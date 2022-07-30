Чемпион Универсиады Смирнов дисквалифицирован на четыре года за допинг
- РИА Новости
- © Антон Денисов
Спортсмен дисквалифицирован за наличие запрещённых веществ в пробе и использование их, сообщается на официальном сайте РУСАДА.
Отмечается, что отстранение отсчитывается с 20 июля 2022 года с зачётом отбытого срока временного отстранения.
36-летний легкоатлет является победителем Универсиады 2013 года в беге на 1500 метров. В 2015-м он стал победителем командного чемпионата Европы.
Ранее в ФВСР сообщили, что призёр чемпионата Европы Максим Пискунов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.