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Натхо: чемпионат России по футболу до сих пор является одним из сильнейших в Европе

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Экс-футболист московского ЦСКА Бибрас Натхо высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Натхо: чемпионат России по футболу до сих пор является одним из сильнейших в Европе
  • РИА Новости

«Считаю, в последние годы уровень РПЛ немного упал из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, чемпионат России до сих пор является одним из сильнейших в Европе. В нём играют семь хороших команд, а каждая игра является сложной и непредсказуемой», — цитирует Натхо Sport24.

34-летний футболист выступал в России с 2010 по 2013 год за «Рубин», а с 2014 по 2018 год играл за московский ЦСКА. Полузащитник провёл за армейцев 142 матча во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 24 результативные передачи.

Ранее Натхо не исключил своего возвращения в чемпионат России.

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