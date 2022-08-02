Натхо — о возможном возвращении в Россию: никогда не говори «никогда»

Экс-футболист московского ЦСКА Бибрас Натхо не исключил своего возвращения в чемпионат России.

«Вернусь ли я в Россию или ЦСКА, если пригласят? В футболе никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем. Я счастлив своей ролью в «Партизане», — приводит слова Бибраса Натхо Sport24.

Он также подчеркнул, что когда покидал столичный клуб, то ему предлагали остаться. По его словам, он решил поменять условия из-за того, что долго играл в России.

«Но никогда не говори «никогда». Посмотрим», — заключил Натхо.

Натхо выступал в России с 2010 по 2013 год за «Рубин», а с 2014 по 2018 год играл за московский ЦСКА. Полузащитник провёл за армейцев 142 матча во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 24 результативные передачи.

Ранее Натхо, выступающий за сербский «Партизан», прокомментировал переход в ЦСКА своего экс-одноклубника Саши Зделара.